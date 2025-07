Figa Flawas estrenen la cançó 'A la freska' amb la qual fan un homenatge a l'ska

BARCELONA 4 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Figa Flawas han estrenat aquest divendres la cançó 'A la freska' amb la qual fan un homenatge al gènere ska, informa Halley Records en un comunicat.

La cançó, amb "paisatges" reggae sobre l'amor no correspost, la dependència emocional i l'acceptació, arriba un any després de 'La Marina sta bruna', que ha aconseguit un disc de platí amb pràcticament 35 milions de reproduccions.

En paral·lel, publiquen un videoclip rodat per Liam D i un documental dirigit per Júlia Coldwell titulat 'Tot aquest espectacle', on es recrea com el grup comunica a un segell inventat que la nova cançó és un ska amb actors com Elisabet Casanoves o Lluís Gavaldà i els cameos de Luismi i Sergi 'Xeriff' Monlleó --Dr. Calypso-- i Xavi Cánovas --Discípulos de Otilia--.