Figa Flawas anuncia la gira 'L'última arrencada' el 2026 que comptarà amb 8 concerts

BARCELONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -
Figa Flawas ha anunciat la gira 'L'última arrencada' el 2026 que comptarà amb un total de 8 concerts i arrencarà el 13 de juny en el Cabró Rock de Vic (Barcelona), informa Halley Records en un comunicat aquest dijous.
Pep Velasco i Xavi Cartanyà estaran acompanyats d'11 músics i 4 ballarins a l'escenari i el nom de la gira s'inspira en la 'primera arrencada', l'acte que marca l'inici de la temporada de calçots a Valls (Tarragona) i l'han reinterpretat per acomiadar els seus últims dos anys i 170 concerts per Catalunya, València i les Balears.
Actuaran en el Canet Rock de Canet de Mar (Barcelona), en el Pirata Beach Festival de Gandia (València), en el Festiuet de Salou (Tarragona), en l'Empordà Music Festival de la Bisbal d'Empordà (Girona), al parc n'Hereveta de Porreres (Mallorca), en la Castanyada del Cabró Rock a Montmeló (Barcelona) i acabaran en el Calçofest de Valls, el 21 de novembre.