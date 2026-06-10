Fidels, turistes i veïns saluden el Papa davant l'església de Sant Agustí de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 10 juny (EUROPA PRESS) -
Fidels, turistes i veïns de Barcelona s'han concentrat aquest dimecres davant l'església de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona, esperant el papa Lleó XIV, el qual han saludat en arribar cap a les 16.40.
El pontífex ha anat a l'església durant el segon dia de visita a Barcelona per reunir-se amb membres de la seva ordre, els agustins, i amb unes 400 persones d'unes 90 entitats dedicades a la caritat, abans de tancar a la Sagrada Família la seva agenda a Catalunya.
DIVERSOS INTENTS
La Sílvia, natural de Barcelona, ha dit a Europa Press que, tot i que viu a Lisboa des de fa anys, ha aprofitat un viatge a la seva ciutat per intentar veure el Papa amb uns amics, després de passar el dia al centre de Barcelona.
Ha lamentat, no obstant això, la dificultat per acostar-se al recorregut del pontífex i ho tornarà a provar després, durant el recorregut en papamòbil fins a la Sagrada Família.
La Diana i en Martín, tots dos del Perú però instal·lats a la capital catalana, han intentat per segona vegada veure Lleó XIV a Barcelona, ja que dimarts a la catedral no van aconseguir acostar-se prou per veure'l.
"El pla és anar aquesta tarda a la Sagrada Família i tornar a provar sort", explica en Martín.
TURISTES I VEÏNS
Juntament amb els fidels que s'han reunit als carrers d'accés a l'església també hi havia turistes intentant accedir al seu hotel o que han aprofitat l'oportunitat per atansar-se a veure el pontífex.
En Rob i la Lisa expliquen que estan de vacances a Barcelona, i els ha semblat "perfecte" coincidir amb la visita papal: "És el millor!", ha defensat en Rob.
A diferents accessos del recorregut previst de Lleó XIV també hi havia veïns del barri intentant accedir al seu habitatge o els negocis habituals.