FGC restableix "progressivament" el servei habitual de la S1 i S2 després de les fortes pluges

BARCELONA 4 oct. (EUROPA PRESS) -
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) restableix aquest diumenge a la tarda "progressivament" el servei habitual de les línies S1 i S2 després de les fortes pluges que han afectat el dissabte a la nit i el diumenge per la matinada principalment el litoral i prelitoral català.
El servei de totes les línies de FGC s'havia interromput fins a les 14.00 pel temporal, i el restabliment de la circulació en la S1 a partir d'aquesta hora estava limitat a un tren per hora i sentit entre les estacions de Barcelona Plaça Catalunya i Terrassa Nacions Unides (Barcelona), ha informat FGC en diverses publicacions en X recollides per Europa Press.
A la S2, el servei també estava limitat a un tren per hora i sentit a partir de les 14.00 entre les estacions de Sant Cugat (Barcelona) i Parc del Nord, a Sabadell (Barcelona), mentre que les línies Llobregat-Anoia, Lleida-La Pobla de Segur, L6, L7 i L12 operen amb normalitat.