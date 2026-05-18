Feusoc manté la vaga de l'escola concertada el 27 de maig en no veure "prou compromisos"

BARCELONA 18 maig (EUROPA PRESS) -
La Federació d'Ensenyament de la Usoc (Feusoc) ha informat que manté la convocatòria de vaga de l'escola concertada de Catalunya prevista el 27 de maig en no veure "prou compromisos", explica en un comunicat aquest dilluns.
Assegura que "continuen sense concretar-se prou compromisos per avançar en la reducció de la càrrega lectiva", fins a les 18 hores a secundària i les 23 a infantil i primària; les millores laborals del sector i l'homologació de condicions dins el Servei d'Educació de Catalunya.
Alerta que la millora de finançament anunciada per la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat "dirigida a les patronals no incorpora, ara com ara, la dotació específica necessària per reduir la càrrega lectiva del professorat", i reitera que sense més plantilla ni finançament no es produirà l'homologació que demanen.