El Festival Wallay! de cinema africà de Barcelona programa 8 pel·lícules

El Festival Wallay! de cinema africà de Barcelona, que se celebra des d'aquest dijous al 22 de juny a la Filmoteca de Catalunya, programarà 8 pel·lícules i comptarà amb el film 'Touki Bouki', de Djibril Diop Mambety, retrat de l'Àfrica postcolonial restaurat pel director Martin Scorsese.

La programació del festival inclou dues produccions estrenades en la secció 'Un certain regard' del Festival de Cannes (França), 'On becoming a Guinea Fowl' (Zàmbia), de Rungano Nyoni, i 'Goodbye Julia', de Mohamed Kordofani, ha informat en un comunicat.

La cineasta nigeriana Bolanle Austen-Peters, nom clau en la indústria teatral africana, inaugurarà el Festival Wallay! amb la pel·lícula 'Fummilayo Ransome-Kuti', biopic de la mestra i activista feminista i que va lluitar contra el colonialisme.

El festival comptarà amb pel·lícules de Madagascar, el Sudan, Nigèria, Zàmbia, el Senegal, Angola i Mali, i la directora i cofundadora del festival, Gemma Parellada, ha dit que el Wallay! "vol normalitzar la presència de les narratives, les veus i el cinema africà a Barcelona".

A més de la visita de Bolanle Austen-Peters, el festival també comptarà amb el director Fousseyni Maiga, que presentarà 'Sanko, le rêve de Dieu', al·legat en favor de la tolerància religiosa.