El festival de videoart Loop de Barcelona programa 116 artistes

BARCELONA, 13 nov. (EUROPA PRESS) -

El 21è festival de videoart Loop de Barcelona, que se celebra des de dimarts fins al 24 de novembre, ha programat 116 artistes en una edició en què la crisi de l'ecosistema i la recuperació de la memòria figuren entre les principals temàtiques.

El festival se celebra a 58 espais de la ciutat i entre les obres que es podran veure hi ha les de José Val del Omar al Museu Frederic Marès i de Tao Hui al Museu Picasso, que dialogaran amb les col·leccions d'aquests centres.

Els cineastes Joao Pedro Rodrigues i Joao Rui Guerra da Mata exploren Lisboa a través del film 'Los años verdes', títol fundacional del nou cinema portuguès, i el treball de Lotty Rosenfend recuperarà la memòria de la dictadura xilena 50 anys després del cop d'estat.

Altres obres que es veuran durant el Loop són 'La màquina i la flor', de Pau Faus, i 'We are here', de Camila Flores-Fernández, a la Casa Elizalde, que finalitzen el projecte europeu A-Place.

Dins el Loop presenten els seus propis projectes equipaments culturals com el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), que inaugura la retrospectiva de Daniel Steegmann; la Fundació Tàpies amb la mostra 'Roman Ondak', i el MNAC, amb 'Homeland', de Mabel Palacín.