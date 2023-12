El festival Tomorrowland impulsa una experiència immersiva a Barcelona fins al març del 2024

BARCELONA, 13 des. (EUROPA PRESS) -

El festival de música electrònica Tomorrowland, amb seu a Boom (Bèlgica), estrenarà divendres la seva experiència immersiva 'The Great Library of Tomorrow' a l'espai immersiu Aribau de Barcelona, on els visitants podran conèixer l'univers d'aquest festival fins al març del 2024.

El recorregut està "especialment imaginat i dissenyat" per l'equip creatiu que hi ha darrere de Tomorrowland i Xtended Reality Music Hub, formada per Blanco y Negro Music i Layers of Reality, ha informat l'organització aquest dimecres en un comunicat.

'The Great Library of Tomorrow' oferirà als visitants "una nova manera d'endinsar-se en capítols icònics de la història de Tomorrowland i explorar mons virtuals".

Consisteix en un recorregut d'una hora per un espai de més de 1.000 metres quadrats amb instal·lacions d'art digital, per poder explorar algunes de les característiques, valors i objectes clau de Tomorrowland i "captar-ne així l'ADN".

Es tractaran els "valors més importants" del festival --unitat, amor, bogeria i màgia--; la connexió entre cultures; el seu lema 'La gent del demà' des de fa gairebé 20 anys amb tecnologia d'intel·ligència artificial (IA); hi haurà una obra visual en la qual es representarà el Paperworld del festival de connexió entre el món real i la ficció; i experiències de realitat virtual.