El Festival Tomorrowland estrenarà a Barcelona una experiència immersiva

BARCELONA, 6 nov. (EUROPA PRESS) -

El festival de música electrònica Tomorrowland, amb seu a Boom (Bèlgica), estrenarà el 15 de desembre a l'espai immersiu Aribau de Barcelona 'The Great Library of Tomorrow', una experiència immersiva a través de l'univers d'aquest festival, ha informat aquest dilluns en un comunicat.

Dissenyat per l'equip creatiu de Tomorrowland i Xtended Reality Music Hub i que serà a Barcelona fins al març, l'experiència s'endinsa en els diferents mons i temàtiques de l'univers Tomorrowland, des de 'World of the Great Tree' fins a 'Realm of Melodia'.

Els visitants podran recórrer durant una hora un espai de 1.000 metres quadrats amb diverses instal·lacions d'art digital, la qual cosa permetrà explorar algunes de les "característiques, valors i objectius clau" de Tomorrowland en un metavers de realitat virtual.