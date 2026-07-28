El Festival TNT de Terrassa celebrarà la 19a edició amb 18 propostes d'artistes

BARCELONA 28 jul. (EUROPA PRESS) -
El Festival TNT d'arts vives i nous formats de Terrassa (Barcelona) celebrarà del 24 al 26 de setembre la 19a edició amb 18 propostes d'artistes, ha informat l'organització aquest dimarts en un comunicat.
La principal novetat serà TNT a les places, una nova línia de programació que portarà 6 espectacles gratuïts a carrers, places i parcs de la ciutat "per arribar a nous públics i convertir Terrassa en un escenari compartit", en una edició amb el lema 'Prohibit no jugar'.
Les entrades ja estan disponibles a través del web del festival i tindran preus d'entre 4 i 15 euros, mentre que també s'oferiran abonaments per a 5 i 8 espectacles per 50 i 65 euros, respectivament.