El Festival Terramar de Sitges tindrà The Beach Boys, Ana Belén, Zaz i Pecos

BARCELONA 7 febr. (EUROPA PRESS) -

El 8è Festival Terramar CaixaBank de Sitges (Barcelona), que se celebrarà del 25 de juliol al 10 d'agost, tindrà en la programació The Beach Boys, Ana Belén, Zaz, Sara Baras i Pecos, ha informat aquest divendres la promotora Terra Music & Events en un avançament del cartell.

El festival s'obrirà el 25 de juliol amb The Beach Boys dins el seu 'The Sounds of Summer Tour', als quals seguiran Ana Belén (26 de juliol), Zaz (27 de juliol), Mikel Erentxun (5 d'agost), Lax'n'Busto (6 d'agost), Sara Baras (7 d'agost), Pecos (8 d'agost) i Kool & The Gang (9 d'agost).

El 2024, el Festival Terramar CaixaBank va obtenir un impacte econòmic de 9,7 milions d'euros, generat pel propi esdeveniment en el conjunt de la seva activitat econòmica, després d'augmentar 1,65 milions respecte a l'any anterior: 4,5 milions corresponen a l'impacte directe que l'activitat té en l'economia local.