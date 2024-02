El Festival Terramar de Sitges (Barcelona) tindrà Ludovico Einaudi, Sopa de Cabra i Hauser

BARCELONA, 7 febr. (EUROPA PRESS) -

El Festival Terramar CaixaBank de Sitges, que se celebrarà del 24 de juliol al 9 d'agost, obrirà amb el pianista i compositor italià Ludovico Einaudi en una edició que també comptarà amb Ana Mena, Hauser, Antònia Font i Sopa de Cabra.

Sopa de Cabra actuarà el 27 de juliol per presentar el seu pròxim treball 'Ànima'; el violoncel·lista Hauser, cofundador de 2Cellos, ho farà l'1 d'agost, i Ana Mena actuarà el 6 d'agost, ha informat aquest dimecres la promotora Terra Music & Events en un comunicat.

El festival també ha confirmat com a primers artistes Camela, que actuarà el 7 d'agost; la banda tribut God Save the Queen, que ho farà el 8 d'agost, i els ja anunciats Antònia Font, que tancaran l'edició el 9 d'agost, per a un cartell que es completarà en les pròximes setmanes.