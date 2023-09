El festival Temporada Alta de Girona obre aquest dissabte amb un concert d'Antònia Font

Comptarà amb obres d'Angélica Liddell, Peeping Tom, La Veronal i Complicité

GIRONA, 29 set. (EUROPA PRESS) -

El 32è Festival Temporada Alta, que se celebrarà fins al 10 de desembre amb epicentre a Girona i Salt, obre aquest dissabte amb un concert del grup mallorquí Antònia Font a la Fira de Girona en una edició que programarà 99 espectacles i prop de 160 funcions.

La inauguració del Temporada Alta es completarà amb la petiTA, jornada d'espectacles familiars que el festival i El Pol Petit han organitzat diumenge al Palau de Fires de Girona, i el 6 i 7 d'octubre, 32 ballarins protagonitzaran la proposta de dansa urbana 'Face T(W)O', del projecte europeu People Power Partnership.

El festival, amb 25 produccions o coproduccions, tindrà en la programació els nous treballs d'Angélica Liddell, les companyies Complicité, La Veronal, Peeping Tom, Patrice Chéreau, Jokuübas Brazys, Mario Gas i la cantant Sophie Auster, entre d'altres.

El festival comptarà amb una selecció d'espectacles internacionals de deu països com 'Drive your plow over the bones of the dead', de Simon McBurney amb el Théâtre de Complicité, basat en la novel·la de la premi Nobel Olga Tokarczuc; 'Familie' de Milo Rau; 'Qui a tué mon père' de Thomas Ostermeier; 'Cristo está en Tinder' de Rodrigo García, i Cristina Morganti amb 'Jessica and me'.

El Temporada Alta també comptarà amb la companyia Peeping Tom amb 'Dyptich: the missing door and the last room'; Patrice Chéreau amb 'La Douleur' --que va estrenar en el festival fa 15 anys--, i 'The Goldberg Variations, BWV 988' de la coreògrafa Anne-Teresa De Keersmeaker.

El certamen també manté una connexió iberoamericana amb projectes com 'Euforia y desazón', de Sergio Boris: 'Ana contra la muerte', de Gabriel Calderón; Mariano Pensotti amb 'La obra', i Marina Otero amb 'Love me', i també celebrarà entre el 16 i 19 de novembre la Setmana de Programadors Internacionals, amb la presència d'un centenar de programadors.

LIDDELL I GAS

La dramaturga Angélica Liddell estrenarà en el festival 'Vudú (3318) Blixen', la companyia La Veronal mostrarà el seu 'Firmamento', Cabosanroque 'Sous les Violons, La Plage'; Mario Gas el muntatge 'Casares-Camus: una historia de amor', amb Rosa Renom i Jordi Boixaderas; el muntatge 'De Nao Albet i Marcel Borràs', protagonitzat pels actors, i l'espectacle de flamenc 'La materia. De la leona a la invencible', d'Olga Pericet i Daniel Abreu.

Altres dels muntatges que es podran veure en el Temporada Alta són 'Els ossos de l'irlandés', text guanyador del Premi Quim Masó 2022 que signa Teatre Nu; 'Cos(i)ficades' de Las Chicas del Barro; 'Com qui sent ploure', de David Martínez, i un nou cicle d'humor que tindrà Marc Sarrats, Judit Martín, el xou Oye Polo i els monologuistes d''El soterrani'.

En l'apartat musical, a més d'Antònia Font, el festival comptarà amb les actuacions de Sophie Auster, el DJ i productor francès Vitalic, el grup Molforts amb Ingrid Cavin i Albert Serra, i Albert Pla estrenarà el concert festiu 'Rumbagenarios'.

El cineasta Albert Serra s'ha encarregat de la producció del curtmetratge d'aquesta edició del Temporada Alta.