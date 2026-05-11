El Temporada Alta programa les produccions de Christiane Jatahy i La Veronal

Comptarà amb 16 coproduccions i 11 seran estrenes
GIRONA, 11 maig (EUROPA PRESS) -
El Festival Temporada Alta 2026 de Girona ha programat el nou projecte de Christiane Jatahy, una nova adaptació de 'La Senyoreta Júlia' d'August Strindberg, i altres produccions amb creadors i companyies com Pablo Messiez, La Veronal i Agnès Mateus.
En un comunicat d'aquest dilluns, l'organització avança els primers espectacles de producció i coproducció que formaran part de la 35a edició del festival, que se celebrarà aquesta tardor, i comptarà amb 16 coproduccions, de les quals 11 seran estrenes.
Enguany el festival coprodueix amb el Teatre Lliure, el Mercat de les Flors, el Festival Clàssics, el Festival Grec, el Centre Dramàtic Nacional i El Canal-Centre de Creació d'Arts Escèniques de Salt, entre d'altres; i el cartell el signa Baró d'evel.
Un dels avançaments és l'estrena de 'Júlia - 15 anys més tard (2011-2026)', el projecte de Christiane Jatahy, qui reprèn 'Júlia', muntatge que va estrenar el 2011 a partir d'una versió lliure de 'La senyoreta Júlia' d'August Strindberg i que el 2013 es va poder veure en el Temporada Alta amb "una gran acollida" del públic i la crítica.
Jatahy torna a aquest material en una nova coproducció amb el Teatre Lliure i el Temporada Alta, pensada com una actualització de la proposta i traslladada a la Catalunya actual: la peça revisita un clàssic que aborda qüestions com la intolerància, el prejudici o la misogínia, i posa en relleu "la vigència" en l'actualitat.
ALTRES PRODUCCIONS
El director argentí Pablo Messiez presentarà en el festival l'estrena de 'La forma humana', una nova creació produïda per Buxman Producciones i coproduïda amb el Teatro Calderón de Valladolid i el Temporada Alta, que parteix d'entrevistes de Francis Bacon amb David Sylvester i de la novel·la 'El cordero carnívoro' d'Agustín Gómez Arcos.
La Veronal, dirigida per Marcos Morau, presentarà 'Living & Leaving', el nou espectacle de la companyia i el primer capítol de 'La trilogia de la vida': en la peça es "trenca la frontalitat escènica" i es converteix l'espai en una arquitectura viva i compartible, a partir del duet de Marina Rodríguez i Fabio Calvisi.
També tornarà al festival el duet format per Agnès Mateus i Quim Tarrida, que estrenaran 'Massacre', un projecte que pren com a punt de partida la idea de la fe i la necessitat de creure i, a partir d'aquí, posa en relació les "grans tragèdies contemporànies" amb les preocupacions quotidianes de les societats occidentals.
Xavier Bobés estrenarà 'EPITAP', projecte amb el qual continua la seva investigació al voltant dels objectes i "la seva càrrega simbòlica", i que està coproduït amb el Teatre Lliure i Canal-Centre d'Arts Escèniques de Salt; i Oligor y Microscopía estrenarà 'Museo de los relámpagos', que construeix un museu imaginari a partir dels objectes i històries recollits en diferents col·leccions.
CABOSANROQUE
El col·lectiu Cabosanroque signa 'Mil tres, say cheese', una nova creació que revisita el mite de Don Giovanni des d'una mirada contemporània: l'espectacle posa en diàleg Mozart i Bad Bunny per qüestionar les formes actuals de seducció, desig i masculinitat.
El Temporada Alta també acollirà Maria Jover i Gerard Franch, que estrenaran 'Un mal normal', una creació coproduïda pel festival juntament amb diverses institucions i centres com l'Associació Artística la Desesperada o El Canal; i la companyia Mal Pelo portarà a escena 'La mà i els temps (LAB)'.
Guardonat amb el Premi Born de Ciutadella 2025, Ferran Joanmiquel estrenarà en el festival 'La solitud dels cossos celestes', una creació produïda per Didascàlia Teatre en coproducció amb el Temporada Alta; i, després de 15 anys de trajectòria, la Compañía de Circo "eia" torna al festival amb 'Secrets'.
Finalment, l'organització explica que unes 30 produccions i coproduccions antigues del festival --la majoria estrenades entre 2017 i 2025-- continuen de gira per Europa, Espanya i Catalunya.