El Festival Strenes de Girona tanca amb més de 32.500 espectadors i un 90% d'ocupació

GIRONA 4 maig (EUROPA PRESS) -
El Festival Strenes de Girona ha tancat amb més de 32.500 espectadors en les 34 propostes programades, amb 21 dels 28 concerts de pagament en 'sold out' i amb un 90% d'ocupació en l'edició "amb més afluència de públic", informa aquest dilluns en un comunicat.
El festival, que s'ha celebrat des del 27 de març fins al 3 de maig, ha venut 31.170 entrades de les 34.530 que es van posar a la venda, una xifra que representa un 90% d'ocupació, i als concerts amb entrada lliure hi van assistir 1.400 persones.
Aquesta edició de l'Strenes ha recuperat el pavelló de Fontajau per organitzar-hi concerts, com en el cas de l'actuació de Joan Dausà, i amb aquesta xifra d'assistents el festival subratlla que "reafirma el seu paper com el gran aparador de les estrenes musicals del país i consolida Girona com l'epicentre de la música en directe".