El Festival Strenes de Girona obre una programació amb més de 35 concerts

GIRONA 28 març (EUROPA PRESS) -

El 13è Festival Strenes de Girona obre aquest divendres una programació que s'estendrà fins al 4 de maig i que comptarà amb més de 35 concerts i per a la qual ja s'han venut més de 13.000 entrades.

Aquest primer cap de setmana destaquen els concerts amb entrada lliure a la plaça Independència aquest divendres i dissabte, amb artistes com Sandra Monfort, Al·lèrgiques al Pol·len, Galgo Lento, Roserona, L'Arannà i Minibús Intergalàctic, ha informat el festival en un comunicat.

El festival tindrà aquest primer cap de setmana els concerts de Rosario, amb les entrades exhaurides, la presentació del nou disc de Ramon Mirabet i l'actuació de retorn de Standstill a les comarques gironines.

Strenes 2025 programarà l'estrena del nou disc de la banda The Tyets, amb les entrades exhaurides per a un dels dos concerts que ofereixen; un doble concert 'sold out' d'Els Catarres; un concert pels 35 anys de carrera d'Albert Pla o l'avançament del nou disc en català de Sidonie.

El festival també comptarà amb els concerts de Mama Dousha, Maria Jaume, Suu, Chambao, Delafé y Las Flores Azules, Alfred García, Miquel Abras i Judit Neddermann, entre molts d'altres.

Del 30 d'abril al 4 de maig, el carrer de la Força acollirà la instal·lació 'Música des de les clavegueres', que es podrà visitar de 20 a 23 hores i que forma part de la celebració dels 35 anys de carrera d'Albert Pla.