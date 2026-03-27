El Festival Strenes obre aquest divendres amb Sílvia Pérez Cruz i La Ludwig Band

GIRONA 27 març (EUROPA PRESS) -
El 14è Festival Strenes de Girona obre aquest divendres amb els concerts de Sílvia Pérez Cruz i La Ludwig Band en una edició per a la qual ha venut 29.000 entrades, "la millor venda anticipada de la seva història".
El festival gironí, que s'estendrà fins al 3 de maig, ha venut el 90% de les 32.400 entrades que tenia a la venda abans de començar, informa aquest divendres el festival en un comunicat.
Ha exhaurit entrades per als concerts de Joan Dausà, Sílvia Pérez Cruz, Luz Casal, Buhos, La Fúmiga, Manu Guix, Ginestà, La Ludwig Band, Els Amics de les Arts i Lax'n'Busto i els dos passis del pòdcast 'Que no surti d'aquí'.
Aquest primer cap de setmana de l'Strenes està protagonitzat pel doble concert de Sílvia Perez Cruz a l'Auditori de Girona aquest divendres i dissabte i pel concert de la Ludwig Band a la sala La Mirona de Salt, tots dos exhaurits.
La jornada d'aquest divendres es completarà amb concerts gratuïts a la plaça del Vi de Reykjavik i Pariperes, i el doble passi de l'espectacle teatral 'Bona gent', de Quim Masferrer, al Teatre Municipal de Girona, i dissabte amb els concerts de Guillem Roma i Ferran Palau al Teatre Municipal de Girona
En les pròximes setmanes, el festival acollirà concerts de Maria Arnal, Pastora, Macaco, Dan Peralbo i el Comboi, Iseo & Dodosound, Sanguijuelas del Guadiana i el projecte 'Els miralls de Dylan' amb Gerard Quintana i Jordi Batiste, entre d'altres.