L'Strenes de Girona obre amb Ginestà en una edició amb un 80% de les entrades venudes

GIRONA, 5 abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival Strenes de Girona obre aquest divendres amb els concerts de Ginestà, Paula Valls, Raule i Pelat i Pelut una edició amb 20.000 entrades ja venudes, el 80% del total, "la millor xifra de venda anticipada de la seva història".

L'Strenes, que s'estendrà fins al 5 de maig amb una quarantena de concerts, ha assegurat que s'han exhaurit les entrades per als concerts d'Oques Grasses i Mama Dousha, Gossos, Figa Flawas, Blaumut i La Ludwig Band, i també per als dobles concerts de Guillem Gisbert i The Tyets, ha informat el festival en un comunicat.

Aquest primer cap de setmana s'inaugurarà el nou escenari del festival a la plaça de la Independència, on aquest divendres i dissabte hi haurà programació de 19 a 22 hores amb entrada lliure, amb actuacions com les de Maria Hein, Paula Valls, Roger Padrós, Pelat i Pelut i Juls.

També destaca aquest cap de setmana el concert de celebració dels 25 anys de carrera de Quimi Portet i l'estrena dels nous discos de Figa Flawas, Ginestà, Xarim Aresté i Raule.

Altres concerts de la programació durant el mes de festival són els de Blaumut, Russian Red, 31 FAM, Roba Estesa, La Fúmiga, Lildami & Big Friends, Sidecars i Joan Miquel Oliver, entre molts d'altres.

El festival comptarà amb espais clàssics d'altres edicions com l'Auditori, el Teatre Municipal de Girona, La Mirona de Salt i les escales de la catedral de Girona, als quals s'afegeixen la plaça de la Independència i el Palau Firal, que serà l'espai amb més cabuda, amb fins a 7.000 persones.

El projecte educatiu del festival, La Cançó de l'Strenes, tindrà lloc durant el mes d'abril a vuit instituts de secundària de Girona, amb Els Amics de les Arts, Ginestà, Jim, Mariona Escoda i Triquell.