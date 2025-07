El Festival Sons del Món de Roses (Girona) obre aquest divendres amb Zaz

GIRONA 25 jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Sons del Món, que tindrà lloc a la Ciutadella de Roses (Girona), obre aquest divendres amb la cantant francesa Zaz una edició que s'estendrà fins al 10 d'agost i que ja ha venut més de 23.000 entrades.

Després del concert de Zaz, aquest dissabte serà el torn dels mítics The Beach Boys, l'1 d'agost de Rozalén i el 2 d'agost del concert de Sopa de Cabra i Els Pets, una actuació per a la qual ja no queden entrades.

La programació continuarà amb el raper argentí Trueno (3 d'agost), Rosario (7 d'agost), Kool & The Gang (8 d'agost), el retorn de Ja t'ho diré (9 d'agost) i el concert de Mushka i Figa Flawas (10 d'agost), que tancarà el festival.