El Festival Sons del Món de Roses (Girona) anuncia Pablo Alborán com a primer confirmat

GIRONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
El 19è Festival Sons del Món de Roses ha anunciat el cantant Pablo Alborán com a primer artista confirmat de l'edició 2026, informa aquest dijous en un comunicat.
El cantant actuarà el 25 de juliol a la ciutadella de Roses, les entrades es posaran a la venda aquest divendres i l'artista presentarà els temes del seu nou disc, 'KM 0'.
La gira d'Alborán, pensada per a espais amb més aforament que el del festival i el concert de Sons del Món, serà una possibilitat de "veure'l amb més proximitat i exclusivitat", assegura el festival.