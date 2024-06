El Festival Sónar inicia aquest dijous una edició amb Air com a cap de cartell

La IA tornarà a ser l'eix del Sónar+D

BARCELONA, 13 juny (EUROPA PRESS) -

El Festival Sónar inicia aquest dijous a Fira de Barcelona una nova edició en què els francesos Air seran el principal cap de cartell amb un concert el divendres en el qual rememoraran el seu icònic disc 'Moon Safari'.

El Sónar reunirà a Barcelona a artistes com Paul Kalkbrenner, Charlotte de Witte, Sevdaliza, Jessie Ware, Kaytranada, Laurent Garnier, Vince Staples, Folamour, Richie Hawtin, Kerri Chandler, Floating Points i Yerai Cortès, entre els més de 200 concerts, DJ sets, conferències i 'workshops' previstos.

El festival vol combinar a pioners de l'electrònica amb les noves microescenes de formats rupturistes, per la qual cosa el tecno i el house estaran acompanyats pels nous sons de l'escena electrònica.

El Sónar de Dia tornarà a comptar amb tres grans del 'clubbing' per tancar la programació, amb Folamour el dijous, Laurent Garnier el divendres i Kittin b2b David Vunk el dissabte.

El festival inicia en aquesta edició una aliança amb Printworks London, que en un dels escenaris traslladarà les experiències audiovisuals habituals en aquest club londinenc amb una pantalla de 10 metres d'alt i 6 'ample i un programa artístic amb Casisdead, Jasss i Ki/ki, entre altres.

SONAR+D

El Sónar+D tornarà a tenir el seu eix en la intel·ligència artificial (IA) i la seva implementació massiva en les indústries creatives, i en la seva conferència inaugural analitzarà els perills i els dubtes que el seu ús està generant al món de l'art i la creativitat.

Destaquen xerrades com la de Nicole L'Huillier, Sasha Costanza-Chock, Micaela Mantegna, Tim Maughan, Joanne McNeil i Isabelita Virtual, i acollirà un 'showcase' d'arts visuals i digitals immersives d'artistes catalans.

El festival tornarà a comptar amb la Sónar Week, amb la qual estendrà la seva programació per la ciutat: l'OFFSónar al Poble Espanyol mantindrà la seva aposta per esdeveniments centrats en segells discogràfics, el SonarMies amb la instal·lació 'Liquid Strata' en el Pavelló Mies van der Rohe, i el festival de cinema generat per IA +Rain Film Festival, junt amb la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

EXPERIÈNCIA IMMERSIVA

El Sónar ha tingut com a prèvia l'experiència audiovisual immersiva 'Music:Response', de The Chemical Brothers i Smith & Lyall, que es pot veure a l'espai The Cube de la Casa Batlló de Barcelona des del 24 de maig i es perllongarà fins a finals del juliol.

L'experiència immersiva reuneix clàssics remesclats del duo electrònic britànic combinats amb els visuals caleidoscòpics de Smith & Lyall.