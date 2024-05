El Festival de Sitges tindrà el director Mike Flanagan com a convidat i homenatjarà 'Freaks'

Se celebrarà del 3 al 13 d'octubre

BARCELONA, 18 maig (EUROPA PRESS) -

El 57è Sitges - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que se celebrarà del 3 al 13 d'octubre, ha anunciat que comptarà amb el director nord-americà Mike Flanagan com a convidat i que el cartell i imatge homenatjarà la pel·lícula 'Freaks. La parada de los monstruos', de Tod Browning.

Ho han anunciat aquest dissabte el director del festival, Àngel Sala, i la directora de la Fundació del certamen, Mònica Garcia i Massagué, en el Festival de Cannes (França) en un acte davant de periodistes, agents de la indústria fílmica i representants institucionals, informa en un comunicat.

Flanagan (Salem, 1978), autor de pel·lícules i sèries com 'La maldición de Hill House', 'Misa de medianoche', 'Oculus: el espejo del mal' i 'Doctor Sueño', rebrà el premi honorífic Màquina del Temps a Sitges (Barcelona).

El director i productor ha adaptat obres de Shirley Jackson, Stephen King, Henry James i Edgar Allan Poe, i el festival ha destacat que s'allunya dels "baluerns del 'jump scare', amb moments que se solen cuinar a foc lent".

FREAKS

La pròxima edició del Festival de Sitges se celebrarà sota la "imatge gloriosament deformada" de 'Freaks. La parada de los monstruos', 92 anys després de l'estrena, que prendrà possessió dels carrers i les sales de projecció de Sitges.

El festival ha assenyalat que el film de Browning suposa "una de les fites que pot explicar millor el poderós sentiment de comunitat al voltant del cinema fantàstic", i ha subratllat que Sitges es converteix en hereu directe d'aquelles fires on la gent es meravellava i s'horroritzava a parts iguals.

La identitat visual torna a ser en col·laboració amb l'agència China part de LLYC, que han assenyalat que en el cartell han volgut barrejar "el poder transformador del cinema i la por a allò diferent".

Per això, han intervingut un retrat sobre el qual han aplicat alguns dels químics que s'han fet servir històricament al cinema: "El resultat, un rostre distorsionat, deformat. Però també una metàfora visual que ens parla de com temem allò diferent, allò que no reconeixem, i ho excloem. Aquí això no passa, al contrari: se celebra".