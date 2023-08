El Festival de Sitges recorda Friedkin ('L'exorcista') com "un dels més grans"

BARCELONA, 7 ago. (EUROPA PRESS) -

El Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya ha recordat el director de 'L'exorcista', William Friedkin, com "un dels més grans mestres del cinema de terror, d'aventures i de thriller", després de la seva defunció aquest dilluns als 87 anys.

"William Friedkin (1935 - Eternitat)", ha escrit en una anotació a Twitter, recollida per Europa Press, en la que homenatja el director que va visitar el festival el 2017 i va recollir el Gran Premi Honorífic.

El guanyador d'un Oscar el 1971 amb 'The French Connection' també va dirigir pel·lícules com 'The Night They Raided Minsky's' (1968), 'Els nois de la banda' (1970), 'L'exorcista' (1973), 'Sorcerer' (1977), 'Cruising' (1980), 'Viure i morir a Los Angeles' (1985), 'Jade' (1995), 'Rules of Engagement' (2000) i 'The Hunted' (2003).