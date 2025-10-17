El Festival de Sitges projectarà 'The Restoration at Grayson Manor' com a pel·lícula sorpresa

SITGES (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)
El 58è Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya projectarà en la sessió sorpresa 'The Restoration at Grayson Manor', dirigida per Glenn McQuaid, informa aquest divendres en un comunicat.
La pel·lícula, que es projectarà aquest dissabte a l'auditori de l'Hotel Meliá, suposa el retorn de McQuaid a la producció irlandesa en un conte de terror que aborda la qüestió de la repressió queer en un context domèstic.
El Festival de Sitges també ha revelat les maratons de pel·lícules de diumenge a l'auditori, amb la projecció en la sessió de matí de 'New Group', 'Chien 51' i 'Drácula' de Luc Besson, i a la de tarda de 'Primate', 'Gaua', 'No other choice', 'The plague' i 'The furious'.