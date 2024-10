El Festival de Sitges projectarà dissabte 'The Assessment' com a pel·lícula sorpresa

SITGES (BARCELONA), 11 (EUROPA PRESS)

El Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya projectarà dissabte la pel·lícula distòpica 'The Assessment', dirigida per Fleur Fortune i protagonitzada per Alicia Vikander, Elizabeth Olson i Himesh Patel.

Segons ha anunciat aquest divendres el festival, la pel·lícula sorpresa és una pel·lícula de ciència ficció sobre un futur pròxim en què el canvi climàtic ha limitat la possibilitat de tenir fills.

També ha anunciat que en la marató de diumenge al cinema Prado es projectarà per primera vegada en el festival 'Winnie the Pooh: el bosque sangriento', de Rhys Frake-Waterfield, segona part de la revisió 'slasher' del clàssic infantil.