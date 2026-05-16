El Festival de Sitges presenta el cartell de la 59 edició, inspirat en la pel·lícula 'Carrie'

BARCELONA 16 maig (EUROPA PRESS) -
El 59 Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya ha presentat el cartell de l'edició d'aquest any, inspirat en la pel·lícula 'Carrie', dirigida per Brian De Palma, que celebra el seu 50 aniversari, ha informat en un comunicat.
En un acte en el Fantastic Pavillion del Marché de Film del Festival de Cannes aquest dissabte, en el qual han participat el director artístic del Festival de Sitges, Ángel Sala, i la directora de la Fundació Sitges, Mònica García i Massagué, s'ha presentat el nou cartell i un avanç del documental 'WomanInFan', dirigit per García.
El cartell presenta una figura femenina adolescent coberta de tires vermelles amb purpurina, que recorden a una de les escenes de 'Carrie', posant en el centre el 50 aniversari de la cinta i el cinema de terror adolescent dels anys vuitanta.
D'altra banda, la 59 edició del Festival també tractarà el tema del "mal vinculat a la infància", un tema que s'observa en la pel·lícula 'Qui pot matar a un nen?', dirigida per Narciso Ibáñez Serrador, que també celebra el seu 50 aniverari.
D'altra banda, s'ha vist un avanç del documental 'WomanInFan', que reuneix les experiències d'una vintena de directores, actrius, investigadores i programadores de festivals que retraten les "dificultats que han afrontat tradicionalment" les dones en la indústria, i que s'estrenarà en el Festival fora de competició.