Sitges premiarà Benedict Cumberbatch, Carmen Maura, Terry Gilliam i Joe Dante

Obrirà amb 'Alpha' de Julia Ducournau i tancarà amb 'La larga marcha' de Francis Lawrence
BARCELONA, 10 set. (EUROPA PRESS) -
El 58è Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que se celebrarà del 9 al 19 d'octubre, premiarà l'actor Benedict Cumberbatch, l'actriu Carmen Maura i els directors Terry Gilliam i Joe Dante amb els guardons honorífics.
Ho han explicat aquest dimecres en una roda de premsa el director del festival, Ángel Sala, i la directora de la fundació, Mònica Garcia, en una edició del festival que tindrà la comèdia en el cinema de terror i de ciència ficció com a leitmotiv i obrirà amb el drama distòpic 'Alpha', de Julia Ducournau.
El festival lliurarà el Gran Premi Honorífic a l'actriu Carmen Maura, "referent" del cinema de gènere a Espanya i que presentarà 'Vieja loca'; al director Joe Dante, creador de 'Gremlins'; al realitzador i integrant dels Monty Phyton Terry Gilliam, en el 40è aniversari de 'Brazil', que s'afegeixen al ja anunciat productor i director Peter Chan.
Els premis Màquina del Temps, a més del que ja s'ha concedit al director i productor Sean S.Cunningham, seran per a l'actor Benedict Cumberbatch, que ha encarnat Sherlock Holmes i el Doctor Strange de Marvel; l'actor William Fichtner, que estrenarà la sèrie 'The Talamasca'; el director Enzo G.Castellari, figura de l''spaghetti western' i el 'macaroni combat', i el realitzador Ben Wheathley, director de 'Kill List'.
Els Premis WomanInFan reconeixeran, a més de la ja anunciada productora Gale Anne Hurd, la directora i guionista Mary Harron, autora de títols com 'American psycho', i l'actriu Nancy Loomis, icona del terror en pel·lícules com 'La boira' i 'Halloween'.
34 PEL·LÍCULES EN SECCIÓ OFICIAL
El Festival de Sitges ha anunciat nous títols per a la Secció Oficial Fantàstic a competició, en la qual participaran 34 pel·lícules, com ara 'No other choice', de Park Chan-wook --realitzador de 'Paràsits'--; la versió de 'Dracula' de Radu Jude; 'Bulk', de Ben Wheathley; 'Balearic', de Ion de Sosa; 'El susurro', de Gustavo Hernández Ibáñez; 'Todos los males', de Nicolás Postiglione.
La Secció Oficial Fantàstic també comptarà amb 'We bury the dead', de Zak Hilditch; 'Opus', de Mark Anthony Green; 'The Furious', de Kenji Tanigaki; 'Her will be done', de Julia Kowalski; 'Chien 51', de Cédric Jiménez, que s'afegeixen a les ja anunciades 'La vida de Chuck', de Mike Flanagan; 'La hermanastra fea', d'Emilie Blichfeldt; 'Silencio', d'Eduardo Casanova, i 'Gaua', de Paul Urkijo, entre d'altres.
FILMS DE LANTHIMOS I DEL TORO
En la secció Sitges Collection, fora de competició, hi haurà, entre d'altres, 'Bugonia', de Yorgos Lanthimos en una nova col·laboració amb Emma Stone; 'Frankenstein' de Guillermo del Toro; 'Scarlet', de Mamoru Hosoda; 'Drácula', de Luc Besson; 'Black phone 2', de Scott Derrikson; 'The ice tower', de Lucile Hadzihalilovic, i 'Sisu: camino a la venganza', de Jalmari Helander, segona part de la gran triomfadora en l'edició del 2022.
La secció Òrbita comptarà amb un clàssic de Sitges com el director Takashi Miike, amb les pel·lícules 'Blazing fists' i 'Sham'; 'Cessium Fallout', d'Anthony Pun; 'Tristes Tropiques', de Park Hoon-jung; 'Find your friends', d'Izabel Pakzad, i 'Crushed', de Simon Rumley.
El festival ha anunciat que la pel·lícula de clausura d'aquesta edició serà amb l'adaptació de la novel·la de Stephen King 'La gran caminada', amb direcció de Francis Lawrence i Mark Hamill en el repartiment.