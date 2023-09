El Festival de Sitges premiarà Bayona, Hideo Nakata i Jan Harlan

Projectarà les noves pel·lícules de Miyazaki, Kitano i Lanthimos

El 56è Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que se celebrarà del 5 al 15 d'octubre, reconeixerà el productor Jan Harlan (col·laborador de Stanley Kubrick), els directors J.A.Bayona i Hideo Nakata, el supervisor d'efectes especials Phil Tippet i l'animador Lee Unkrich.

Ho han anunciat aquest dimarts en una roda de premsa el director del festival, Ángel Sala, i la directora de la fundació, Mònica Garcia, que han explicat la programació: comptarà amb les noves pel·lícules de Hayao Miyazaki, Takeshi Kitano i Yorgos Lanthimos, i obrirà la ja anunciada 'Hermana muerte', de Paco Plaza.

Sala ha reivindicat que els guardonats d'aquest any, amb el Gran Premi Honorífic a Harlan i Tippet i la Màquina del Temps a Bayona, Nakata i Unkrich, són un "gran homenatge al que és el cinema i mirar-lo als cinemes".

Garcia ha remarcat que sense Harlan "no es podria entendre" pel·lícules com 'Eyes wide shut' i 'El resplandor; ha subratllat el punt d'inflexió que va suposar 'The Ring' de Nakata; ha recordat que Tippet va estar en els efectes especials de 'Jurassic Park' i 'El retorn del Jedi', i que Bayona va inaugurar una edició amb el seu debut, 'L'orfenat'.

Entre les pel·lícules que es projectaran hi ha 'Pobres criaturas', de Yorgos Lanthimos, recent Lleó d'Or del Festival de Venècia; 'La sociedad de la nieve', de J.A.Bayona; 'El chico y la garza', de Hayao Miyazaki; 'La bala de Dios', de Nicj Cassavetes; 'La ermita', de Carlota Pereda, i l'estrena europea de 'The toxic avenger', de Macon Blair, en sessions especials de la Secció Oficial.