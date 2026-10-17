El Festival de Sitges premia a 'Sanguine', un 'body horror' sobre la pressió laboral

WINDY PRODUCTION/TRESOR FILMS/FESTIVAL DE SITGES
SITGES (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)
El film 'Sanguine' de la directora francesa Marion Le Corroller, un 'body horror' sobre la pressió laboral, ha guanyat el premi a millor pel·lícula de la Secció Oficial Fantastic del 59 Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, ha anunciat aquest dissabte el jurat en roda de premsa.
'Sanguine', protagonitzada per Mara Taquin, explica com una metgessa resident en pràctiques en un competitiu servei d'Urgències d'un hospital té dificultats per complir amb les exigències, al mateix temps que comença a atendre a pacients de la seva edat amb símptomes inusuals i el seu propi cos comença a experimentar una inquietant transformació.
En el seu pas pel festival, la directora va assegurar que va traslladar la seva experiència laboral al món de les finances a un hospital: "Volia que fos una pel·lícula de terror perquè el que vaig viure en les finances va ser terrorífic".
El jurat de la Secció Oficial Fantastic, format per Fernando de Felipe, Mihail Chirilov i Nicole McControversy, ha atorgat el premi a millor direcció a Joko Anwar per 'Ghost in the Cell'; el de millor interpretació femenina a Jasmine Trinca per 'The Spiral' i el de millor interpretació masculina a Benoit Magimel per 'Historias de la noche'.
El premi a millor guió ha estat el de 'Buddy', de Casper Kelly i Jamie King; el de millor fotografia per Raphaël Vandenbussche per 'Oceáno Titánico'; la millor música per Mondo Boys per 'River' i els millors efectes especials per Hong Jeong-ho per 'Colony'.
El jurat ha lliurat el seu premi especial a 'Drag', de Greg Yagolnitzer i Raviv Ullman, la pel·lícula produïda per Danny DeVito, i el premi Citizen Kane a director revelació ha estat para Adrian Chiarella per 'Leviticus'.