El Festival de Sitges premia l'austríaca 'El bany del diable' com a millor pel·lícula

SITGES (BARCELONA), 12 (EUROPA PRESS)

La producció austríaca 'El bany del diable', de Veronika Franz i Severin Fiala, ha guanyat el premi a la Millor pel·lícula de la Secció Oficial del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya 2024, i també el Premi de la Crítica José Luis Guarner, ha anunciat aquest dissabte el jurat en roda de premsa.

El film triat per Àustria per representar-la en els Oscar com a millor pel·lícula internacional se situa en el segle XVIII i ofereix un retrat psicològic del malestar femení inspirat en fets reals protagonitzat per una dona jove que descobreix les obligacions opressives de la vida matrimonial i cau en la depressió.

PALMARÈS REPARTIT

En un palmarès repartit, el jurat atorga el premi a la Millor direcció a Soi Cheang per 'Twilight of the warriors: Walled in'; el de Millor interpretació femenina a Kristine Froseth per 'Desert Road', i el de Millor interpretació masculina 'ex aequo' a Geoffrey Rush i John Lithgow pels seus papers a 'The rule of Jenny Pen'.

El premi al Millor guió de la Secció Oficial ha estat per a 'A different man', d'Aaron Schimberg; el de Millor fotografia per a 'Strange darling', a càrrec de Giovanni Ribisi; el de Millor música per a 'Fréwaka', de Die Hexen, i el de millors efectes visuals per a 'Else'.

El jurat de la Secció Oficial Fantàstic, que formen Fred Dekker, Lisa Dreyer, Christophe Gans, Carlota Pereda i Stephen Thrower, ha concedit un Premi especial a la pel·lícula sud-coreana 'Exhuma', de Jang-jae Hyun.