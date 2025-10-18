El Festival de Sitges premia a 'La hermanastra fea' com a millor pel·lícula

SITGES (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)
La pel·lícula 'La hermanastra fea', de la directora noruega Emilie Blichfeldt, ha guanyat el premi a la Millor pel·lícula de la Secció Oficial Fantàstic del 58 Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, ha anunciat aquest dissabte el jurat en roda de premsa.
'La hermanastra fea' és una revisió del conte de 'La Ventafocs' que redefineix l'arquetip del personatge de la germanastra i aprofundeix en la pressió dels estàndards de bellesa i les seves conseqüències.
En un palmarès molt repartit, el jurat ha atorgat el premi a Millor direcció de la Secció Oficial Fantàstic a Park Chan-Wook per 'No other choice'; el de Millor interpretació femenina a l'actriu Rose Byrne per 'Si pudiera, te daría una patada', i el de Millor actor per al repartiment masculí de la pel·lícula 'La plaga'.
El premi a Millor guió ha estat per a Ratchapoom Boonbunchachoke per 'El fantasma util'; a Millor fotografia per a Diego Tenorio per 'La virgen de la tosquera'; a Millor banda sonora per Yasutaka Nataka i Shohei Amimori per 'Exit 8', i els Millors efectes especials per Tenille Shockey i François Dagenais per 'Honey Bunch'.
El jurat, format per Peter Chan, Hernán Findling, Mary Harron, Laura Pedro i Jovanka Vuckovic, ha concedit un premi especial 'ex aequo' per a les pel·lícules 'The Furious', de Kenji Tanigaki, i 'Obsession', de Curri Barker, aquesta última també ha rebut el premi del públic de la Secció Oficial Fantàstic.
