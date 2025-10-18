El Festival de Sitges premia a 'La germanastra lletja' com a millor pel·lícula

Park Chan-Wook es porta el premi a millor director en un palmarès molt repartit
La pel·lícula 'La hermanastra fea', de la directora noruega Emilie Blichfeldt, ha guanyat el premi a la Millor pel·lícula de la Secció Oficial Fantàstic del 58 Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, ha anunciat aquest dissabte el jurat en roda de premsa.
'La hermanastra fea' és una revisió del conte de 'La Ventafocs' que redefineix l'arquetip del personatge de la germanastra i aprofundeix en la pressió dels estàndards de bellesa i les seves conseqüències.
Es tracta de la quarta pel·lícula guanyadora a Sitges dirigida per una dona després de 'Surveillance' de Jennifer Lynch (2008), 'La invitació' de Karyn Kusama (2015) i 'El bany del diable' de Veronika Franz (2024) --codirigida amb Severin Fiala--.
PALMARÈS REPARTIT
En un palmarès molt repartit, el jurat ha atorgat el premi a Millor adreça de la Secció Oficial Fantàstic a Park Chan-Wook per 'No other choice'; el de Millor interpretació femenina a l'actriu Rose Byrne per 'Si pudiera, te daría una patada', i el de Millor actor per al repartiment masculí de la pel·lícula 'La plaga'.
El premi a Millor guió ha estat para Ratchapoom Boonbunchachoke per 'El fantasma útil'; a Millor fotografia per a Diego Tenorio per 'La virgen de la tosquera'; a Millor banda sonora per Yasutaka Nataka i Shohei Amimori per 'Exit 8', i els Millors efectes especials per Tenille Shockey i François Dagenais per 'Honey Bunch'.
El jurat, format per Peter Chan, Hernán Findling, Mary Harron, Laura Pedro i Jovanka Vuckovic, ha concedit un premi especial 'ex aequo' per a les pel·lícules 'The Furious', de Kenji Tanigaki, i 'Obsession', de Curri Barker, aquesta última també ha rebut el premi del públic de la Secció Oficial Fantàstic.
PEL·LÍCULA "ORIGINAL"
La integrant del jurat Mary Harron ha afirmat que 'La hermanastra fea' és una pel·lícula que rescata de "forma original" un conte tradicional, i ha assenyalat que és molt original en el seu guió i disseny de producció.
Un altre integrant del jurat Hernán Findling ha ressaltat que es van posar d'acord "relativament ràpid" amb la pel·lícula, i ha subratllat que el nivell de les pel·lícules a competició d'aquest any va ser molt bo.
ALTRES PREMIS
Els guardons de la crítica han concedit el José Luis Guarner a millor pel·lícula de la secció Oficial Fantàstic 'ex aequo' a 'La vida de Chuck', de Mike Flanagan, i 'Reflection on a dead diamond', d'Hélène Cattet i Bruno Forzani; el Premi Citizen Kane al director novell per Ratchapoom Boonbunchachoke per 'El fantasma útil', i el de Millor curtmetratge per 'The man that I wave at', de Ben S.Hyland.
En la secció Noves Visions, ha rebut el premi a la Millor pel·lícula 'ex aequo' 'Lesbian space princess', d'Emma Hough Hobbs i Leela Varghese, i 'The true beauty of being bitten by a tick', de Pete Ohs; el de Millor guió ha recaigut també 'ex aequo' para 'A grand mockery', d'Adam C.Briggs i Sam Dixon, i 'Transcending dimensions', de Toshiaki Toyoda, i el de Millor curtmetratge per a 'Monstre Obscura', d'Hong Seung-Gi.
El premi a Millor pel·lícula de la secció Blood Window ha estat per a 'No deixis als nens sols', d'Emilio Portis; el de Millor pel·lícula de la secció Òrbita per 'The forbidden city', de Gabriele Mainetti; el de Millor llargmetratge de la secció Anima't per 'Lesbian space princess', d'Emma Hough Hobbs i Leela Varghese, i el de Millor curtmetratge d'Anima't per a 'Luz diabla', de Gervasio Tanca amb clau, Paula Boffo i Patricio Plaza.
El premi Brigadoon Paul Naschy a millor curtmetratge ha estat para 'Floor', de Jo Bareun; el premi Carnet Jove a millor llargmetratge de la secció Oficial Fantàstic ha estat para 'Obsesion', de Curri Barker, i el guardó Carnet Jove a millor pel·lícula Sitges Documenta ha recaigut en 'Endless cookie', de Peter i Seth Scriver.
El Premi Méliès d'Or a millor pel·lícula europea ha estat per a 'Mr.K' de Tallulah H.Schwab; el Méliès d'Or a millor curtmetratge 'Don't be afraid' de Mats Udd; el Méliès de Plata a millor pel·lícula per 'Feels like home', de Gábor Holtai, i Méliès de Plata al millor curtmetratge per a 'El fantasma de la quinta', de James A.Castillo.
Finalment, els ja anunciats Premis Sgae Nova Autoria han recaigut en 'Fúria', de Fran Moreno Blanco i Santi Pujol, els de millor adreça i guió, i en Sergio Rojas el de millor música per 'Matcha'.
12% MÉS DE RECAPTACIÓ
La directora de la fundació, Mònica Garcia, ha explicat que a data d'aquest dissabte la recaptació del festival està un 12% per sobre de la de la passada edició, en un any sense la sala Retiro i sense tenir un festiu intersemanal.
Garcia ha explicat que "s'ha superat amb escreix" també la recaptació de 2023, quan comptaven amb tots els equipaments inclosa la sala Retiro, creixent un 2%.
El Festival de Sitges es clausura aquest dissabte amb la pel·lícula 'La larga marcha', una adaptació de la novel·la de Stephen King a càrrec de Francis Lawrence, i amb les tradicionals maratons de la jornada de diumenge.
Com van explicar Garcia i el director del festival, Ángel Sala, l'edició de 2026 del festival tindrà com 'leit motiv' les diferents encarnacions del mal amb el 50 aniversari de 'La profecia' com a ancoratge, i en la qual es preveu recordar el 50 aniversari de 'Qui pot matar a un nen?', de 'Carrie', el 40 de 'Els immortals' i dedicar un focus a la productora Hammer.