El Festival de Sitges obrirà amb 'Presence' de Soderbergh i premiarà Geoffrey Rush

'Nunca te sueltes' d'Alexandre Aja serà la pel·lícula de clausura

BARCELONA, 10 set. (EUROPA PRESS) -

El 57è Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya - Sitges, que se celebrarà del 3 al 13 d'octubre, obrirà amb 'Presence' de Steven Soderbergh i premiarà l'actor Geoffrey Rush, conegut com el capità Barbossa de 'Piratas del Caribe', amb el Gran Premi Honorífic.

En una roda de premsa aquest dimarts, el director artístic del festival, Àngel Sala, ha posat en valor que la pel·lícula inaugural sigui 'Presence', amb la qual afirma que el director, responsable de títols com 'Ocean's eleven' o 'Solaris', "s'atreveix amb una història de fantasmes molt peculiar i personal", que arriba a Sitges després del seu èxit en el festival de Sundance i Toronto.

'Nunca te sueltes' ('Never Let Go') d'Alexandre Aja serà la pel·lícula de clausura de l'esdeveniment, un conte sobrenatural en una cabanya al bosc protagonitzat per Halle Berry, i la directora de la fundació del festival, Mònica Garcia, ha recordat que aquest projecte és "el retorn al terror de Halle Berry des de 'Gothika'".

PREMIS

Geoffrey Rush, guanyador d'un Oscar al Millor Actor per 'Shine' i dos BAFTA al Millor Actor Secundari per 'El discurs del rei' i 'Elizabeth: L'edat d'or', serà guardonat amb el Gran Premi Honorífic i anirà al festival on es projectarà la seva última pel·lícula, 'The Rule of Jemmy Pen', com a part de la Secció Oficial.

El cineasta Alexandre Aja, encarregat del remake d''Els turons tenen ulls' o 'Infierno bajo el agua' i 'Piranya 3D', rebrà enguany el Premi Màquina del Temps i tornarà a Sitges després d'endur-se el 2004 tres guardons per la seva "polèmica" 'Alta Tensión'.

Els premis a Rush i Aja s'afegeixen als ja anunciats amb el guardó honorífic Màquina del Temps: al director Mike Flanagan, els actors Nick Frost i Corey Feldman, els directors Fred Dekker i Ovidio G. Assonitis i l'actriu protagonista de 'Malson a Elm Street' Heather Langenkamp.