El Festival de Sitges obrirà amb 'Alpha' de Julia Ducournau

Premiarà Peter Chan, Gale Ann Hurd, Dominique Pinon i Hugo Stiglitz

BARCELONA, 16 jul. (EUROPA PRESS) -

El 58è Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que se celebrarà del 9 al 19 d'octubre, obrirà amb el drama distòpic 'Alpha' de Julia Ducournau una edició que tindrà com a leitmotiv l'humor en el cinema de terror.

Ho han anunciat aquest dimecres en una roda de premsa el director del festival, Ángel Sala, i la directora de la fundació, Mònica Garcia, que han explicat que es tracta d'una "directora decisiva" per al cinema de gènere, que ja va presentar 'Crudo' i 'Titane' a Sitges, i que és la tercera vegada que una realitzadora inaugura el certamen.

El festival premiarà el director i productor Peter Chan (Gran Premi Honorífic), la productora nord-americana Gale Ann Hurd (Premi WomenInFan), l'actor francès Dominique Pinon (Premi Méliès Career) i l'actor mexicà Hugo Stiglitz (Premi Nosferatu), que s'afegeixen a la presència ja anunciada del director Joe Dante (com a padrí del leitmotiv del festival) i del director i productor Sean S.Cunningham (Premi Màquina del Temps).

Entre els títols que es podran veure en aquesta edició figuren 'The thing with feathers', de Dylan Southern i protagonitzada per Benedict Cumberbatch; 'The legend of Ochi', d'Isaiah Saxon; 'La hermanastra fea', d'Emilie Blichfeldt; 'Mermaid', de Tyler Cornack; 'Good boy', de Ben Leonberg, i 'La vida de Chuck', de Mike Flanagan en una adaptació de Stephen King.

Una de les temàtiques recurrents en el cinema de gènere és el de la maternitat, que tindrà presència a Sitges amb 'Mother's baby', de Johanna Moder, i 'If I had legs I'd kick you', de Mary Bronstein i protagonitzada per Rose Byrne.

Sitges també projectarà 'Tornado', de John Mclean i Tim Roth com a protagonista; 'Eye for an eye', de Collin Tilley; 'The home', de James DeMonaco, responsable de la saga 'The Purge'; 'Redux redux', de Kevin i Matthew McManus; 'Deathstalker', de Steven Konstanski, i 'Dolly', de Rod Blackhurst.

El cinema japonès tornarà al Festival de Sitges amb títols com 'Exit 8', de Genki Kawamura; 'New group', de Yuta Shimotsu, i 'The curse', de Kenichi Ugana, en una edició en la qual també hi haurà la tailandesa 'A useful ghost', de Ratchapoom Boonbunchachoke.

PRODUCCIÓ ESPANYOLA

Entre la producció espanyola figuren títols com 'Silencio', d'Eduardo Casanova; 'Gaua', de Paul Urkijo; 'La virgen de la Tosquera', de Laura Casabé, que adapta dos contes de Mariana Enríquez; 'Decorado', d'Alberto Vázquez, i 'Luger', de Bruno Martín.

En animació es veuran pel·lícules com 'Heart of darkness', de Rogério Nunes; 'The great history of Western philosophy', d'Aria Covamonas, morta recentment; 'Lesbian space princess', d'Emma Hough i Leela Varghese, i 'Arco', d'Ugo Bievenu i premiada en el Festival Annecy.

El Festival de Sitges projectarà els documentals 'Strange journey: the story of Rocky Horror', de Linus O'Brien, i 'Hammer: heroes, legends and monsters', de Benjamin Field, i recuperarà clàssics espanyols com 'Atolladero', d'Óscar Aibar, i 'Memoria', de Francisco Macián.

El jurat de la secció oficial del festival seran Peter Chan, la directora Mary Harron --realitzadora d''American Psycho'--, la supervisora d'efectes especials Laura Pedro, el president de l'Academia de Cine de Argentina Hernán Findling i la directora Jovanka Vuckovic.