El Festival de Sitges obrirà amb 'Alpha' de Julia Ducournau

BARCELONA 16 jul. (EUROPA PRESS) -

El 58è Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que se celebrarà del 9 al 19 d'octubre, obrirà amb el drama distòpic 'Alpha' de Julia Ducournau una edició que tindrà com a leitmotiv l'humor en el cinema de terror.

Ho han anunciat aquest dimecres en una roda de premsa el director del festival, Ángel Sala, i la directora de la fundació, Mònica Garcia, que han explicat que es tracta d'una "directora decisiva" per al cinema de gènere, que ja va presentar 'Crudo' i 'Titane' a Sitges, i que és la tercera vegada que una realitzadora inaugura el certamen.

El festival premiarà el director i productor Peter Chan, la productora nord-americana Gale Ann Hurd, l'actor francès Dominique Pinon i l'actor mexicà Hugo Stiglitz, que s'afegeixen a la presència ja anunciada del director Joe Dante i del director i productor Sean S.Cunningham.

Entre els títols que es podran veure hi ha 'The thing with feathers', de Dylan Southern i protagonitzada per Benedict Cumberbatch; 'The legend of Ochi', d'Isaiah Saxon; 'La hermanastra fea', d'Emilie Blichfeldt, i 'La vida de Chuck', de Mike Flanagan en una adaptació de Stephen King.

Entre la producció espanyola figuren títols com 'Silencio', d'Eduardo Casanova; 'Gaua', de Paul Urkijo; 'La virgen de la Tosquera', de Laura Casabé, que adapta dos contes de Mariana Enríquez; 'Decorado', d'Alberto Vázquez, i 'Luger', de Bruno Martín.