El Festival de Sitges obre aquest dijous amb 'Presence' de Steven Soderbergh

Geoffrey Rush, Mike Flanagan i Nick Frost, entre els premiats de l'edició

El 57è Sitges Festival Internacional de Cinema de Catalunya, que se celebrarà fins al 13 d'octubre, obrirà aquest dijous amb la projecció de la pel·lícula 'Presence', dirigida per Steven Soderbergh, en una edició amb 234 llargmetratges i 112 curtmetratges.

Sitges atorgarà el seu Gran Premi Honorífic a l'actor Geoffrey Rush, i guardonarà el director i guionista Mike Flanagan, el director Alexandre Aja, la productora Mar Targarona, els actors Giancarlo Esposito, Fabio Testi, Corey Feldman i Nick Frost, l'actriu Heather Langenkamp i el guionista Fred Dekker, entre d'altres.

'Presence' donarà el tret de sortida a una edició que comptarà amb pel·lícules com 'Nunca te sueltes', d'Alexandre Aja --que tancarà el certamen--; 'Terrifier 3', de Damien Leone; 'La sustancia', de Coraline Fargeat; 'The rule of Jenny Pen', de James Ashcroft i protagonitzada per Geoffrey Rush, i 'The second act', de Quentin Dupieux.

Sitges projectarà 'Please don't feed the children', de Destry Allyn Spielberg --filla de Steven Spielberg--; 'El baño del diablo', de Severin Fiala i Veronika Franz; 'Canina', de Marielle Heller i protagonitzada per Amy Adams; 'Twilight of the warriors', de Soi Cheang, i 'Azrael', d'E.L.Katz;

Altres títols que es podran mirar són 'Planet B', d'Aude Lea-Rapin; 'Fréwaka', de J.T.Mollner; 'Arcadian', de Benjamin Brewer i protagonitzada per Nicolas Cage; la precuela de 'La semilla del diablo' titulada 'Apartment 7A', de Natalie Erika James, i 'The soul eater', d'Alexandre Bustillo i Julien Maury.

DE VIGALONDO A RECHA

Sitges comptarà amb una forta presència de cinema estatal amb títols com 'Daniela forever', de Nacho Vigalondo; 'El llanto' --recentment premiada en el Festival de Sant Sebastià--, de Pedro Martín-Calero; 'Rich flu', de Galder Gaztelu-Urrutia, i 'Luna', d'Alfonso Cortés-Cavanillas.

També es projectaran 'Apocalipsis Z. El principio del fin', de Carles Torrens; 'Una ballena', de Pablo Hernando; 'Bodegón con fantasmas', d'Enrique Buleo, i 'Centaures de la nit', de Marc Recha.

Entre els clàssics que es podran recuperar en aquesta edició del Festival de Sitges figuren 'Freaks', de Todd Browning, que és el leitmotiv d'aquesta edició; 'La matança de Texas', de Tobe Hopper; 'Godzilla', d'Ishiro Honda; 'Malson a Elm Street', de Wes Craven, i 'Balada triste de trompeta', d'Álex de la Iglesia.

Les sèries tornaran a tenir un lloc en la programació del festival amb títols com 'Invisible' (Disney+), 'El mal invisible' (3Cat) i 'The Head' (Mediapro).

AUGMENT DE LA VENDA D'ABONAMENTS

Sitges ha augmentat un 2% la recaptació per entrades respecte a l'any passat, a data d'1 d'octubre, malgrat un descens del 4,3% dels productes venuts, amb 63.330 unitats en total, segons han informat a Europa Press fonts del certamen.

El festival ho ha atribuït a un augment del 30% de les vendes d'abonaments i packs, que es compten com una unitat; disposar d'un nombre inferior d'entrades per la reducció d'aforament en no comptar aquest any amb el cinema Retiro per obres, i l'actualització de preus en algunes seccions.