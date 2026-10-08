El Festival de Sitges obre aquest dijous amb 'Found Alive' una edició amb Peter Jackson de convidat

FESTIVAL DE SITGES - Arxiu
BARCELONA, 8 oct. (EUROPA PRESS) -
El Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya obre aquesta dijous amb 'Found Alive', de Carlota Pereda, en una edició en la qual comptarà amb la presència de directors com Peter Jackson, Nicolas Winding Refn, Alejandro Amenábar i Robert Eggers, els actors Danny DeVito, Casey Affleck i Kevin Bacon i les actrius Amy Irving, Kyra Sedwick Heather Graham, Meiko Kaji i Bárbara Rey.
'Found Alive', pel·lícula protagonitzada per Chloë Grace Moretz, s'ha convertit en la primera pel·lícula dirigida per una directora espanyola que obrirà el festival, en una edició que tancarà amb 'Wicker', d'Alex Huston Ficker i Eleanor Wilson.
La secció Oficial Fantàstic a competició inclou pel·lícules com 'Leviticus', d'Adrian Chiarella; 'Drag', de Grec Yagolnitzer i Raviv Ullman, amb Danny DeVito com a productor; 'Company', de Casey Affleck; 'Océano Titánico', de Konstantina Kotzamazi; 'Kakeru (Sheep in the Box)', de Hirokazu Kore-eda; 'The End of It', de María Martínez Bayona; 'Salitre', de Norma Vila, i 'Upiro', d'Óscar Martín.
També comptarà amb 'Las hijas', de Daniel Romero; '11', de Clàudia Serra i Paula Serra; 'Sanguine', de Marion Le Coroller; 'No Rest for the Wicked', de Kasper Kalle; 'Colony', de Yeong Sang-ho; 'Les Vampires', de Craig Mitchell; 'River', de Joshua Giliano, i 'Victorian Psycho', de Zachary Wigon.
Fora de competició, en la secció Sitges Collection es projectaran films com 'Su propio infierno', de Nicolas Winding Refn; 'The Carpenter's Son', de Lotfy Nathan; 'Apocalipsis Z: un nuevo mundo', de Carles Torrens; 'Family Movie', de Kevin Bacon i Kyra Sedwick; 'Hope', de NaHong-jin; 'Rogue Trooper', de Duncan Jones; 'Whalefall', de Brian Duffield o 'Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma', de Jane Schoenbrun.
El festival recuperarà clàssics del gènere com 'Clínicament morta', de Peter Jackson; 'Tesis', d'Alejandro Amenábar, en el 30è aniversari del film; 'The Devils', de Ken Russell; 'La bruja', de Robert Eggers; 'Holocausto canibal' de Ruggero Deodato, i 'King Kong' de John Guillermen quan fa 50 anys.
PREMIS
La nòmina de premiats d'aquest any compta amb el director d''El senyor dels anells' Peter Jackson, l'actor i director Danny DeVitto, l'actriu Amy Irving, l'actor Kevin Bacon i l'actriu Kyra Sedwick amb el Gran Premi Honorífic.
Rebran la Màquina del Temps els directors Robert Eggers, Takashi Shimizu, Na Hong-jin i Mark L. Lester i el distribuïdor Bob Murawski, el WomanInFan les actrius Adrienee Barbeau i Meiko Kaji, el Nosferatu l'actriu Bárbara Rey, el Méliès el director Alejandro Amenábar i l'Industry els productors David Gregory i Bernardo Ernesto Bergeret.
Sitges tornarà a comptar amb el tradicional Zombie Walk el primer dissabte del festival i durant els primers dies de la venda d'entrades la facturació va créixer un 19% respecte a l'edició anterior.