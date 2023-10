El Festival de Sitges lamenta la mort del crític de cinema Carlos Pumares

SITGES (BARCELONA), 13 oct. (EUROPA PRESS) -

El Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya ha lamentat aquest divendres la defunció del periodista i crític de cinema Carlos Pumares als 80 anys.

En una anotació a través de la xarxa social X recollida per Europa Press ha assegurat: "Un Festival de Sitges sense ell era molt estrany; un món on ell ja no hi és queda com un lloc una mica més trist. I així ens hem quedat. Descansi en pau, Carlos Pumares".

Pumares va néixer a Portugalete (Biscaia) el 29 de setembre del 1943 i tot i que es va llicenciar en Ciències Físiques, la seva trajectòria professional es va centrar en el periodisme, especialitzant-se en crítica cinematogràfica, i va aconseguir popularitat amb el programa radiofònic 'Polvo de estrellas'.