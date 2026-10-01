El Sitges Festival incorpora Affleck i Graham i augmenta un 19% les vendes

BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
El Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que se celebrarà del 8 al 18 d'octubre, ha incorporat l'actor i director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la seva nòmina de convidats, i ha incrementat un 19% la recaptació en els primers dies de venda d'entrades respecte a l'any anterior.
En una roda de premsa institucional a una setmana de l'inici del festival, la directora de la fundació, Mònica Garcia, acompanyada de l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, i el director de l'Institut Català de les Empreses Culturals (Icec), Edgar Garcia, ha presentat els dos anuncis oficials d'aquesta edició del festival, informa en un comunicat.
Després dels directors Peter Jackson, Robert Eggers i Nicolas Winding Refn; les actrius Amy Irving, Meiko Kaji i Bárbara Rey; l'actor i director Danny DeVito i els actors Kevin Bacon i Michael Ironside, ara s'ha confirmat la presència de Casey Affleck i Heather Graham.
Affleck presentarà la pel·lícula 'Company' en la secció Oficial Fantastic a Competició del festival, de la qual és director i guionista, mentre que Graham porta 'What happened to Doris?', de Nick Simon, dins la secció Panorama.
WOMANINFAN
La iniciativa WomanInFan del festival comptarà amb el seu primer documental homònim, signat per la directora de la fundació Mònica Garcia i que forma part de la secció Sitges Documenta, i la publicació del llibre 'Horror Girls: Latinoamérica'.
La programació de Sitges Industry prepara jornades amb vocació internacional que celebren la memòria del cinema fantàstic i el vincle entre professionals, i celebrarà el 30è aniversari de l'òpera prima d'Alejandro Amenábar 'Tesis'.
El festival tornarà a celebrar un any més el seu tradicional Zombie Walk el dissabte 10 d'octubre, el centre cultural Miramar acollirà una exposició sobre la figura del nen malvat al cinema i el Miramar les mostres 'The Dark Side of Cinema' i 'Música per malsons'.