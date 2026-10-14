El Festival de Sitges creix en entrades venudes i supera el milió de recaptació

'Encontres a la tercera fase' i 'Suspiria', entre les temàtiques del 2027
SITGES (BARCELONA), 14 (EUROPA PRESS)
El Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya 2026, que se celebra fins diumenge, ha crescut un 6% en volum d'entrades venudes i ja supera el milió d'euros en recaptació.
"Considerant que queden 4 dies, hem trencat el sostre. Hem crescut un 6%, hem passat del milió de recaptació, quan encara queden dies. Acabarem sobre el 7% i 8%", ha explicat la directora de la fundació del festival, Mònica Garcia.
Garcia ha assenyalat que el creixement del 6% es registra en el volum d'entrades, però que el de la recaptació se situa prop del 10% perquè el públic cada vegada compra més en packs.
El director del Festival de Sitges, Ángel Sala, ha ressaltat la xifra "mítica" del milió d'euros, quan fa quatre anys era de 700.000 euros, i ha subratllat que estan molt contents amb la reacció del públic, sobretot per la bona resposta a la programació de mitjanit i als clàssics.
AVANÇAMENT DE L'EDICIÓ 2027
Respecte a la programació de l'any vinent, que marcarà el 60è aniversari del festival, Sala ha dit que hi haurà alguna "picada d'ullet" a 'Star Wars' pels seus 50 anys, tot i que ha precisat que en celebrar-se el certamen a l'octubre les commemoracions d'aquesta saga ja estaran molt vistes.
Ha detallat que una de les línies temàtiques girarà al voltant d''Encontres a la tercera fase', de Steven Spielberg, que també fa 50 anys, "una pel·lícula molt d'actualitat, que parla de gent normal en situacions extraordinàries" i que, segons Sala, ha aguantat molt bé el pas del temps.
A través d'aquest film es farà una revisió de la temàtica del visitant al cinema i de la comunicació, a la qual s'afegirà una altra línia temàtica centrada en les bruixes amb motiu de l'aniversari de 'Suspiria', de Dario Argento, que complirà així mateix 50 anys el 2027.