El Festival de Sitges comptarà amb Peter Jackson, Danny DeVito i Amy Irving

Obrirà amb 'Found Alive' de Carlota Pereda i tancarà amb 'Wicker' de Huston Ficker i Wilson
BARCELONA, 3 set. (EUROPA PRESS) -
El 59è Festival de Sitges de cinema fantàstic, que se celebrarà del 8 al 18 d'octubre, comptarà amb la presència del director Peter Jackson, l'actor Danny DeVito i l'actriu Amy Irving, entre d'altres, que rebran el Gran Premi Honorífic.
Així ho ha anunciat la directora de la Fundació del festival, Mònica Garcia Massagué, en una roda de premsa aquest dijous a Barcelona, amb presència telemàtica del director del festival, Ángel Sala.
Jackson arriba amb una nova versió en 4K de 'Braindead' (en català, 'Clínicament morta'); DeVito presentarà una de les pel·lícules de la Secció Oficial de la qual és productor executiu, 'Drag', que protagonitza la seva filla Lucy DeVito, i Irving farà el mateix en una projecció de 'The Fury', del 1978.
El festival obrirà amb 'Found Alive', de Carlota Pereda, que serà la primera pel·lícula d'una dona espanyola a inaugurar el festival, juntament amb el curt 'Homing' de Lizzie Atherton i Hansel Rodrigues; i tancarà amb 'Wicker', d'Alex Huston Ficker i Eleanor Wilson.
A Sitges també hi aniran Reed Baker, expert en efectes especials i autor del vestit de King Kong de la versió del 1976 del film, a càrrec de Dino de Laurentiis i John Guillermin, de la qual es compleixen 50 anys, i Alejandro Amenábar, que rebrà el premi de la Federació Méliès en el 30è aniversari de 'Tesis', de la qual es projectarà una versió restaurada.
Al seu torn, els premis Màquina del Temps 2026 reconeixeran Robert Eggers, Takashi Shimizu, Yuen Woo-Ping, Bob Murawski i Mark L. Lester, i al festival tornaran Nicolas Winding Refn, Michael Ironside i Pino Donaggio, premis Màquina del Temps el 2015, 2011 i 2023, respectivament.
SECCIÓ OFICIAL A CONCURS
La Secció Oficial a concurs inclourà l'estrena mundial de 'Salitre', de Norma Vila; 'El Exterior', de Víctor Moreno; 'Océano Titánico', de Konstantina Kotzamani; 'Wildwood', de Travis Knight, la nova pel·lícula de l'estudi Laika; la première espanyola de 'Company', de Casey Affleck; l'estrena europea de 'River' de Joshua Giliano, i 'Onslaught', d'Adam Wingard.
També es podrà veure 'Kakeru (Sheep in the Box)', de Hirokazu Kore-eda; 'MUTTER: The Diary of a Mother', d'Alphan Eseli; 'The Spiral' de Paolo Strippoli; 'Hot Espot', d'Agnieszka Smoczynska, 'DreamQuil', d'Alex Preger i 'Sanguine', de Marion Le Corroller, entre molts d'altres.
El jurat de la Secció Oficial estarà integrat pel director artístic del Locarno Film Festival (Itàlia), Giona Nazzaro; la periodista Valeria Vegas; el productor Andy Starke; el guionista Alex Litvak, i la productora Merry Colomer.
NOVES VISIONS I ÒRBITA
La secció Noves Visions, destinada a les propostes més "experimentals", tindrà 'La muerte de Drácula', de Burnin Percebes; 'I Love Boosters', de Boots Riley; 'A Prayer for the Dying', de Dara Van Dusen; 'The Arrow at Rest at Every Instant of its Flight', de Theodore Schaefer, i 'Ciudad de muertos', de J.M. Cravioto, entre d'altres.
A Òrbita, que agrupa les obres que no pertanyen estrictament al gènere fantàstic, s'hi podran veure 'Arrested Memory', de Sabu; 'Karma', de Guillaume Canet; 'Dante', d'Hugo Ruiz; 'Chapter 51', de Tyler Shields, i 'Gummy', de Javi Prada, entre molts d'altres.
La 'Sitges Collection' d'enguany inclou 'Inherit', de Banjong Pisanthanakun; 'The cycle', de Jordan Downey; '5 minutos más', de Javier Ruiz Caldera, i 'Whalefall', de Brian Duffield.
SEVEN CHANCES I ALTRES PREMIS
Aquesta edició tindrà un any més els espais Seven Chances, que recupera títols amb almenys 15 anys d'antiguitat, com 'Dead Mountaineer's Hotel' (1979), 'Love Massacre' (1981) i 'The Bullet Train' (1975).
En el marc del festival també es lliuraran el II Premi Josefina Molina de Guió de Llargmetratge Fantàstic d'Autoria Femenina i els Premis SGAE Nova Autoria, a més del Premi Jurat Carnet Jove a la millor pel·lícula de la Secció Oficial, que atorga el jurat jove.