El Festival de Sitges acull activitats d'alumnes d'arts plàstiques, escèniques, disseny i FP

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
El Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya 2025, que se celebra entre aquest dijous i el 19 d'octubre, acull diverses activitats i mostres a càrrec d'alumnes d'arts plàstiques i disseny, arts escèniques i formació professional (FP) de Catalunya sota el paraigua del projecte 'Fantastik Arts FP'.
El projecte, organitzat conjuntament pels ensenyaments d'arts plàstiques, escèniques i formació professional, donarà l'oportunitat a més de 200 alumnes de dur a terme un projecte de "qualitat professional" en un entorn real durant els dies que dura el festival de cinema fantàstic, informa la Conselleria d'Educació i Formació Professional en un comunicat aquest dijous.
Es tracta d'una experiència immersiva, amb actuacions i tallers de danses, en què alumnes dels diferents cicles i escoles interactuaran amb els visitants, amb l'objectiu de promoure pràctiques en empreses i fomentar la seva futura inserció laboral.
Entre les diferents activitats, destaca 'Endevinem el teu futur', un espai immersiu on es llegirà el futur dels visitants o 'Zombies que ballen', una exhibició de danses urbanes.
A més a més, a la zona 'Marxandatge' es podran adquirir produccions artístiques, amb finalitats benèfiques, realitzades per alumnes de les escoles d'art de Catalunya.