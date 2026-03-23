El festival Sismògraf d'Olot (Girona) programa propostes d'arts vives centrades en el cos

GIRONA 23 març (EUROPA PRESS) -
El festival Sismògraf d'Olot (Girona), que se celebrarà del 23 al 26 d'abril, ha proposat una programació d'arts vives que posa el cos en el centre "com un espai de relació, pensament i transformació".
Amb el lema 'Caminar el món, celebrar el cos', el festival vol ser un espai per "escoltar les vibracions del cos i del planeta i per compartir experiències artístiques que apel·len a la presència i a la comunitat".
La programació inclou propostes com espectacles de sala i de carrer, accions participatives, propostes interdisciplinàries i instal·lacions, amb la qual "es convida el públic a posar el cos, desplaçar-se i deixar-se afectar" per les experiències.
Té dos eixos: el benestar com a "idea vinculada a la qualitat de vida", amb propostes com 'Mira' de la Companyia Eva Durban o 'Vortex' de Humanhood; i el caminar com a acte poètic i polític, amb 'Passejada vora riu' o 'Le lichen prend racine comme Rosa prend le bus' de la Compagnie d'Elles.
Destaquen també les propostes 'WE. Nosaltres i el temps' de la companyia Mal Pelo; 'bang bang' de Manuel Roque; 'Mapa Brut' de Maria Camila Sanjinés, i per Sant Jordi --23 d'abril-- la programació connectarà llibres i dansa, amb la inauguració de l'espai 'La lleixa de la dansa' o l'itinerari 'Visita Ballada a la biblioteca'.