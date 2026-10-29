RBLS celebra 10 anys amb espectacles a 11 municipis i una festa a Barcelona

BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
El Festival RBLS de Teatre Jove celebrarà la 10a edició del 6 al 20 de novembre programant espectacles a 11 municipis, amb una festa a la sala Razzmatazz de Barcelona i un llibre fotogràfic sobre la seva trajectòria.
Els espectacles abordaran qüestions com la memòria històrica, la desobediència, la salut mental, la responsabilitat davant la violència i les pressions de l'èxit, a més d'un acostament "als imaginaris de la cultura pop", informa el festival en un comunicat d'aquest dijous.
La programació inclou 'Los bancos regalan sandwicheras y chorizos' (José i les seves germanes i Sílvia Ferrando), 'Ricard de 3r' (À Trois Teatre, Gerard Guix i Montse Rodríguez), 'Hora bruixa' (Application Rejected), 'Man mano, il tempo scorre (l'incontro)' (Elaine Grayling), 'Els Miserables' (Miquel Mas Fiol) i 'Perdón' (Losinformalls), entre d'altres.
La festa inaugural se celebrarà el 9 de novembre a la sala Razzmatazz 3, amb una actuació de Vici Maurici, que "desdibuixa els límits del teatre musical" amb una mescla de pop, techno i òpera.
En el marc del RBLS Pro, a més, el festival presentarà l'informe 'Reboot Cultural. Cuando las y los jóvenes reescriben las reglas', elaborat a partir de les taules joves celebrades el 2025 i 2026.