El Festival de la Porta Ferrada (Girona) tanca amb 31.200 espectadors i 91% d'ocupació

GIRONA 21 ago. (EUROPA PRESS) -
El Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols (Girona) ha tancat la seva 63 edició amb 31.200 espectadors i un 91% d'ocupació després del concert de Rosario d'aquest dilluns --que va posar fi als concerts del Guíxols Arena-- i el de Miklós Perényi d'aquest dimecres, que va concloure el cicle de música clàssica i el festival.
El festival ha programat, des del 12 de juliol, un total de 16 concerts, dels quals 6 han venut totes les entrades, informa en un comunicat aquest dijous.
Per l'escenari del Guíxols Arena han passat artistes com Andrés Calamaro, Kurt Elling, Ginestà, La Casa Azul, Fangoria, Miguel Poveda, Sara Baras, Los Secretos, Duncan Dhu, Guitarricadelafuente, God Save The Queen i Els Pets, entre altres.
Quant al cicle de música clàssica han participat figures com Núria Giménez, Roger Padullés i el propi Miklós Perényi, reafirmant el compromís del festival "amb la qualitat artístic en tots els gèneres".
Aquesta edició "confirma la transversalitat de la seva programació" amb concerts que abasten des del jazz al pop, el flamenc i el folk, afirmen els organitzadors.