El Festival de Perelada obre l'edició de Pasqua amb 'Il Cristo condannato' de Caldara

GIRONA 2 abr. (EUROPA PRESS) -
El Festival de Perelada (Girona) obre aquest dijous la quarta edició de Pasqua amb Vespres d'Arnadí i el Cor Francesc Valls amb l'oratori 'Il Cristo condannato' d'Antonio Caldara, en un any en què recuperarà el concert de William Christie & Les Arts Florissants, cancel·lat l'estiu passat.
Fins diumenge, l'església del Carme i el claustre acolliran una sèrie de propostes que, des de llenguatges artístics diversos, comparteixen com a fil conductor la contemplació del dolor amb la recerca de sentit, la consciència de la fragilitat humana i la foscor litúrgica amb la possibilitat de redempció i llum.
'Il Cristo condannato', que recrea el judici a Jesucrist i que interpretarà Vespres d'Arnadí i el Cor Francesc Valls, serà la primera vegada que s'interpreta en època moderana i no n'existeix cap enregistrament íntegre.
Divendres, l'església del Carme acollirà una de les cites centrals de la programació, William Christie & Les Arts Florissants, que interpretaran les 'Leçons de Ténèbres' de François Couperin, i el claustre acollirà la instal·lació performativa 'La luz del lobo no pesa', d'Aurora Bauzà i Pere Jou.
Dissabte, el festival reprendrà el fil a l'església del Carme amb Vox Luminis, que sota la direcció de Lionel Meunier, presentarà 'Ein deutsches Barockrequiem', un programa integrat per obres de compositors alemanys del segle XVII i començaments del XVIII, mentre que el conjunt O Vos Omnes interpretarà l''Officium Defunctorum' de Tomás Luis de Vitoria.
El festival de Pasqua es clausurarà amb el concert matinal 'Misses de Mozart i Schubert', a càrrec de la Franz Schubert Filharmonia i el Cor Francesc Valls.