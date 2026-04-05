El Festival de Perelada (Girona) tanca la IV edició de Pasqua amb un 95% d'ocupació

TOTI FERRER / FESTIVAL DE PERELADA
GIRONA 5 abr. (EUROPA PRESS) -
El Festival Perelada (Girona) ha tancat aquest diumenge la IV edició de Pasqua --de propostes centrades en la música sacra-- amb un 95% d'ocupació amb el concert 'Misses' de Mozart i Schubert, interpretat per la Franz Schubert Filharmonia sota la direcció de Guillermo García Calvo.
L'església del Carme de la localitat ha acollit el motet 'Au verum corpus' i la 'Missa brevis en Sol major' de Wolfgang Amadeus Mozart, juntament amb la 'Missa en Sol major' de Franz Schubert i el programa ha traçat un recorregut entre el classicisme i els inicis del Romanticisme a través de la música sacra de tots dos compositors, informa el festival en un comunicat.
El concert ha comptat amb les veus solistes de Yewon Han (soprano), Marcela Rahal (mezzosoprano), Filipe Manu (tenor) i Manuel Fuentes (baix), tots ells guardonats amb el Premi Festival Perelada del Concurs Tenor Viñas en diferents edicions, junt amb el Cor Francesc Valls, dirigit per Pere Lluís Biosca.
"El balanç d'aquesta edició confirma la consolidació del cicle de Pasqua dins de la programació del festival, amb un destacat acolliment per part del públic i la participació de formacions i artistes de referència en l'àmbit de la música antiga i vocal", assenyalen.
El festival ha tancat l'edició amb l'avanç de dos de les propostes que formaran part de la Pasqua 2027: una nova composició, encàrrec del Festival a la compositora Raquel García-Tomás, que prendrà com a punt de partida les lliçons de Tenebres i La Passió segons Sant Joan, de Johann Sebastian Bach, interpretada per la formació orquestral Musica ALcheMica, fundada per la violinista Lina Tur Bonet, que és també la seva directora.