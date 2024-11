El Festival de Música del Mil·lenari de Montserrat comptarà amb més de 20 concerts

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Música del Mil·lenari de Montserrat oferirà més de 20 concerts a la basílica de Santa Maria de l'Abadia de Montserrat (Barcelona) durant la celebració de l'efemèride, que s'estén aquest any i durant el 2025.

El festival vol escenificar l'aportació a la música catalana i eclesiàstica de Montserrat, que va iniciar el Mil·lenari al setembre i es prolongarà fins al desembre del 2025, informa el temple aquest dimecres en un comunicat.

Destaca el concert de l'Escolania de Montserrat, que interpretarà el nou disc 'El Llibre Vermell de Montserrat', i també actuaran en el festival la Schola Cantorum de Montserrat, el cor mixt creat el curs 2023-2024 i la Capella de Música de Montserrat.

A més, hi participaran directors com ara Daniel Mestre i Maria Guinand, pianistes com Albert Cano, els organistes Jordi Vergés, Miquel Gónzalez, Juan de la Rubia i Winfried Böning, i els cors Bruckner de Barcelona, l'Orfeó Català i el del Gran Teatre del Liceu.

El comissari del Mil·lenari i sotsprior de Montserrat, Bernat Juliol, ha explicat que la música "ajuda a fer el pas a la transcendència", per la qual cosa ha assegurat que Montserrat sempre ha buscat l'essència més espiritual d'aquest art.