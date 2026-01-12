El festival MUD de Lleida acollirà Ben Harper, Asian Dub Foundation i Santiago Auserón

LLEIDA 12 gen. (EUROPA PRESS) -
El festival Músiques Disperses (MUD) de Lleida, que se celebrarà entre el 12 i el 15 de març a diferents escenaris de la ciutat de Lleida, comptarà en la seva programació amb Ben Harper, Asian Dub Foundation i Santiago Auserón.
La programació del MUD també comptarà amb Shantel DJ Set, Terrae, L'Arannà, Pau Castellví, Pony Menut i Ponent Roots, ha informat aquest dilluns el festival en un comunicat.
Els concerts d'aquesta edició es podran veure al Teatre de La Llotja, l'Auditori Municipal Enric Granados i el Cafè del Teatre de l'Escorxador en un festival que "es reivindica com un referent de la música d'arrel en el sentit més ampli, pont entre la tradició i la modernitat".