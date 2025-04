El Festival Mira 2025 comptarà amb Nicolas Jaar, Oneohtrix Point Never i Floating Points

BARCELONA 24 abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival Mira de Barcelona ha revelat aquest dijous els primers noms del seu cartell per al 2025, que inclou artistes com Nicolas Jaar --amb Ali Sethi--, Oneohtrix Point Never, Floating Points --amb Hamill Industries--, John Maus i Erika de Casier, entre d'altres.

En el festival, al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona els dies 7 i 8 de novembre, també actuaran 1V4N+Masso, aya+MFO, Franck Vigroux+Kurt D'haeseleer, Kaitlyn Aurelia Smith, Maire Davidson, Maya Shenfeld+Pedro Maia i Pauk+Martina Ampuero, informa el Mira en un comunicat.

A més de les actuacions de música electrònica, el festival tornarà a comptar amb xous audiovisuals, projeccions immersives en 360 graus, instal·lacions artístiques i DJ sets, aquesta vegada amb el lema 'Under Pressure' i una estètica "industrial, crua i sintètica" que marcarà la identitat visual.